Сутормин: надеюсь, «Зенит» продолжит победную статистику со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Будем играть на победу с хорошим настроем. Сделаем всё возможное, чтобы выиграть этот важный матч. Равенство очков? Добавляет ажиотажа. Мы смотрим на себя, они — на себя. Обе команды будут играть на победу.



«Спартак» имеет большую злость на «Зенит»? Это надо у «Спартака» спросить! Ну, злость не злость, но это дерби двух столиц. Полный ажиотаж, у всех эмоции, так что будет хороший матч. Полуфинал Кубка уже сыгран, его никто не будет вспоминать — сейчас новая встреча, новые эмоции, встречаются два лидера.



Самый памятный матч со „Спартаком“? На «Открытие Арене», когда Юра забил сумасшедший гол. И на Кубок тоже — важная игра была, при своих болельщиках всегда приятно побеждать. Эти две встречи запомнились. Надеюсь, мы продолжим эту победную статистику с красно-белыми. Сделаем всё для этого», — цитирует Сутормина пресс-служба клуба.