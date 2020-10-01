Сутормин: надеюсь, «Зенит» продолжит победную статистику со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Будем играть на победу с хорошим настроем. Сделаем всё возможное, чтобы выиграть этот важный матч. Равенство очков? Добавляет ажиотажа. Мы смотрим на себя, они — на себя. Обе команды будут играть на победу.
«Спартак» имеет большую злость на «Зенит»? Это надо у «Спартака» спросить! Ну, злость не злость, но это дерби двух столиц. Полный ажиотаж, у всех эмоции, так что будет хороший матч. Полуфинал Кубка уже сыгран, его никто не будет вспоминать — сейчас новая встреча, новые эмоции, встречаются два лидера.
Самый памятный матч со „Спартаком“? На «Открытие Арене», когда Юра забил сумасшедший гол. И на Кубок тоже — важная игра была, при своих болельщиках всегда приятно побеждать. Эти две встречи запомнились. Надеюсь, мы продолжим эту победную статистику с красно-белыми. Сделаем всё для этого», — цитирует Сутормина пресс-служба клуба.
- 1 октября 2020
-
16:23
-
16:10
-
16:08
-
16:06
-
16:01
-
15:47
-
15:39
-
15:38
-
15:37
-
15:34
-
15:26
-
15:07
-
15:06
-
15:01
-
14:49
-
14:25
-
14:21
-
14:08
-
13:58
-
13:39
-
13:37
-
13:10
-
13:06
-
12:45
-
12:33
-
12:10
-
12:07
-
12:04
-
11:49
-
11:48
-
11:34
-
11:30
-
11:13
-
11:04
-
11:01