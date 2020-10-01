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Сутормин: надеюсь, «Зенит» продолжит победную статистику со «Спартаком»

Сутормин: надеюсь, «Зенит» продолжит победную статистику со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Будем играть на победу с хорошим настроем. Сделаем всё возможное, чтобы выиграть этот важный матч. Равенство очков? Добавляет ажиотажа. Мы смотрим на себя, они — на себя. Обе команды будут играть на победу.

«Спартак» имеет большую злость на «Зенит»? Это надо у «Спартака» спросить! Ну, злость не злость, но это дерби двух столиц. Полный ажиотаж, у всех эмоции, так что будет хороший матч. Полуфинал Кубка уже сыгран, его никто не будет вспоминать — сейчас новая встреча, новые эмоции, встречаются два лидера.

Самый памятный матч со „Спартаком“? На «Открытие Арене», когда Юра забил сумасшедший гол. И на Кубок тоже — важная игра была, при своих болельщиках всегда приятно побеждать. Эти две встречи запомнились. Надеюсь, мы продолжим эту победную статистику с красно-белыми. Сделаем всё для этого», — цитирует Сутормина пресс-служба клуба.

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