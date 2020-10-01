Федун: поддерживаю инициативу о том, чтобы не снижать зрительскую квоту на матчах РПЛ

Президент московского «Спартака» Леонид Федун поддержал решение Российского футбольного союза (РФС) не снижать зрительскую квоту на матчи Российской Премьер-Лиги.

«Полностью поддерживаю инициативу РФС о том, чтобы не снижать зрительскую квоту на матчах Российской Премьер-Лиги. Сегодня футбольные клубы обеспечивают необходимые меры по соблюдению санитарного регламента. У нас открыты торговые центры, кинотеатры, поэтому непонятно, почему должны вводиться ограничения на стадионах под открытым воздухом.

Действующие нормы помогают хоть немного восполнить потери клубам от пережитого карантина и дать нашим болельщикам столь необходимые после длительных ограничений эмоции", — цитирует Федуна «Р-Спорт».