Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Федун: поддерживаю инициативу о том, чтобы не снижать зрительскую квоту на матчах РПЛ

Федун: поддерживаю инициативу о том, чтобы не снижать зрительскую квоту на матчах РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Президент московского «Спартака» Леонид Федун поддержал решение Российского футбольного союза (РФС) не снижать зрительскую квоту на матчи Российской Премьер-Лиги.

«Полностью поддерживаю инициативу РФС о том, чтобы не снижать зрительскую квоту на матчах Российской Премьер-Лиги. Сегодня футбольные клубы обеспечивают необходимые меры по соблюдению санитарного регламента. У нас открыты торговые центры, кинотеатры, поэтому непонятно, почему должны вводиться ограничения на стадионах под открытым воздухом.

Действующие нормы помогают хоть немного восполнить потери клубам от пережитого карантина и дать нашим болельщикам столь необходимые после длительных ограничений эмоции", — цитирует Федуна «Р-Спорт».

Дюков: РФС не видит предпосылок для приостановки чемпионатов из-за коронавируса
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020