Федун: поддерживаю инициативу о том, чтобы не снижать зрительскую квоту на матчах РПЛ
Президент московского «Спартака» Леонид Федун поддержал решение Российского футбольного союза (РФС) не снижать зрительскую квоту на матчи Российской Премьер-Лиги.
«Полностью поддерживаю инициативу РФС о том, чтобы не снижать зрительскую квоту на матчах Российской Премьер-Лиги. Сегодня футбольные клубы обеспечивают необходимые меры по соблюдению санитарного регламента. У нас открыты торговые центры, кинотеатры, поэтому непонятно, почему должны вводиться ограничения на стадионах под открытым воздухом.
Действующие нормы помогают хоть немного восполнить потери клубам от пережитого карантина и дать нашим болельщикам столь необходимые после длительных ограничений эмоции", — цитирует Федуна «Р-Спорт».
Дюков: РФС не видит предпосылок для приостановки чемпионатов из-за коронавируса
- 1 октября 2020
-
16:23
-
16:10
-
16:08
-
16:06
-
16:01
-
15:47
-
15:39
-
15:38
-
15:37
-
15:34
-
15:26
-
15:07
-
15:06
-
15:01
-
14:49
-
14:25
-
14:21
-
14:08
-
13:58
-
13:39
-
13:37
-
13:10
-
13:06
-
12:45
-
12:33
-
12:10
-
12:07
-
12:04
-
11:49
-
11:48
-
11:34
-
11:30
-
11:13
-
11:04
-
11:01
Партнерский контент