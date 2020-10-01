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«Ленинградец» одолел «Чертаново» в Кубке России, выпустив на замену Петрова и Баширова

«Ленинградец» одолел «Чертаново» в Кубке России, выпустив на замену Петрова и Баширова
Футбол / Кубок России 0

В матче Кубка России «Ленинградец» принимал «Чертаново». Встреча прошла на стадионе «Рощино-Арена» в Рощино. Основное время завершилось со счётом 0:0, в серии пенальти победу одержали хозяева.

У хозяев на 85-й минуте на замену одновременно вышли защитники Максим Петров и Руслан Баширов. В соцсетях обратили внимание, что фамилии футболистов созвучны с фамилиями подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В составе «Ленинградца» точны с одиннадцатиметровой отметки оказались Роман Воробьёв, Руслан Казаков, Василий Пинчук, Ризван Умаров, Максим Петров и Сергей Костин, а удар Никиты Полякова отбил вратарь. У «Чертаново» забили Даниил Тюменцев, Дмитрий Молчанов, Илья Камышев, Илья Молтенинов и Никита Першин. С ударом Максима Савельева справился голкипер, а Егор Кондаков, исполнявший решающий пенальти, не попал по воротам.

«Ленинградец», набрав 2 очка в двух турах группового этапа Кубка России, занимает второе место в 4-й группе. Выше располагается «Уфа» (3), а на третьей строчке располагается «Чертаново» (1). Обе команды сыграли на один матч меньше, чем «Ленинградец».

Кубок России. Группа 4
01 октября 2020, четверг. 13:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
0 : 0
6 : 5
Чертаново
Москва
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