Ломовицкий вернулся в тульский «Арсенал» после расторжения контракта с «Химками»

22-летний полузащитник Александр Ломовицкий снова стал игроком тульского «Арсенала», сообщает официальный сайт тульской команды.



Арендное соглашение полузащитника с ПФК «Арсенал» рассчитано до окончания сезона-2020/2021. Александр будет выступать под № 27.

Ранее футболист выступал за «Химки». 28 сентября Ломовицкий в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги забил гол в ворота «Динамо», ставший для его команды победным (1:0). Позднее появилась информация, что «Спартак» прервёт аренду Ломовицкого и вернёт его в клуб.



Ломовицкий является воспитанником «Спартака», а за главную команду красно-белых выступал с 2017 года. В прошлом сезоне также на правах аренды играл за тульский «Арсенал», а в августе отправился за игровой практикой в «Химки».