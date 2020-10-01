Ломовицкий вернулся в тульский «Арсенал» после расторжения контракта с «Химками»
22-летний полузащитник Александр Ломовицкий снова стал игроком тульского «Арсенала», сообщает официальный сайт тульской команды.
Арендное соглашение полузащитника с ПФК «Арсенал» рассчитано до окончания сезона-2020/2021. Александр будет выступать под № 27.
Ранее футболист выступал за «Химки». 28 сентября Ломовицкий в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги забил гол в ворота «Динамо», ставший для его команды победным (1:0). Позднее появилась информация, что «Спартак» прервёт аренду Ломовицкого и вернёт его в клуб.
Ломовицкий является воспитанником «Спартака», а за главную команду красно-белых выступал с 2017 года. В прошлом сезоне также на правах аренды играл за тульский «Арсенал», а в августе отправился за игровой практикой в «Химки».
Ломовицкий досрочно вернулся в «Спартак» из аренды в «Химках»
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