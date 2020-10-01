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«Сразу решили — надо подписывать». В «Химках» рассказали о подробностях перехода Глушакова

«Сразу решили — надо подписывать». В «Химках» рассказали о подробностях перехода Глушакова
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов поделился подробностями о переходе полузащитника Дениса Глушакова.

«Переговоры были вообще несложные. Денис просто смотрел контракт, изучал. Футболист очень высокого уровня, который добавит качества нашему костяку. Мы сразу решили, что его надо подписывать, это общее решение. Ни один тренер не отказался бы от Глушакова. Контракт до конца сезона», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Последним клубом Глушакова был «Ахмат», цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Ранее Денис на протяжении шести лет выступал за «Спартак» и восемь лет играл за «Локомотив». В сборную России 33-летний хавбек вызывался с 2011 по 2018 год.

«Химки», набрав 6 очков в девяти турах, находятся в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Денис Глушаков перешёл в «Химки»
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