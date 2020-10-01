«Ростов» объявил о переходе Владимира Обухова

«Ростов» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Владимира Обухова из «Тамбова».



Условия сделки между клубами и срок контракта 28-летнего футболиста с жёлто-синими не разглашаются.



Обухов является воспитанником московского «Спартака». В «Тамбов» он перешёл в сентябре 2019 года из «Сочи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл 9 матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с тамбовским клубом действовал до лета 2021 года.



Ранее стан ростовской команды покинул нападающий Эльдор Шомуродов, который продолжит карьеру в «Дженоа».



«Ростов», набрав 17 очков в девяти турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» и «Спартаку».

Спортивный директор «Тамбова»: Обухов переходит в «Ростов». Сумма трансфера нормальная