В «Тамбове» прокомментировали переход Обухова в «Ростов»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал переход нападающего Владимира Обухова в «Ростов».
«Обухов пришёл к нам год назад бесплатно. Он был свободным агентом на рынке и по большому счёту был никому не нужен. Очень приятно, что в «Тамбове» этот нападающий сумел проявить себя, забил семь мячей в прошлом чемпионате, сделал две голевые передачи. Это хороший показатель. Значит, в «Тамбове» смогли создать правильные условия для игрока, развить его сильные качества.
Володя и сам показал себя с лучшей стороны, был отлично мотивирован. Сейчас на него возник определённый спрос. На данный момент «Ростов» является более амбициозным клубом, чем «Тамбов». Команда находится в верхней части турнирной таблицы, сам футболист тоже хочет попробовать свои силы там. Мы не имели права удерживать его. Это было бы неправильно со всех точек зрения. Естественно, и та сумма, которую мы получим от продажи, поможет нам", — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 1 октября 2020
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