Смолов выбрал трёх соперников для «Локомотива» в группе Лиги чемпионов
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов выбрал три команды, с которыми хотел бы встретиться в групповой стадии Лиги чемпионов.
В комментариях под постом клуба в «Инстаграме», в котором красно-зелёные предлагают выбрать будущих соперников для команды, Смолов написал «ПСЖ», «Челси» и «Аталанту». Напомним, в итальянский клуб перешёл бывший полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" «Локомотива».
Соперники российских клубов станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 18:00 мск. На групповой стадии турнира выступят «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».
Напомним, в прошлом году ни один из российских клубов не вышел из группы.
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