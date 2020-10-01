Смолов выбрал трёх соперников для «Локомотива» в группе Лиги чемпионов

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов выбрал три команды, с которыми хотел бы встретиться в групповой стадии Лиги чемпионов.

В комментариях под постом клуба в «Инстаграме», в котором красно-зелёные предлагают выбрать будущих соперников для команды, Смолов написал «ПСЖ», «Челси» и «Аталанту». Напомним, в итальянский клуб перешёл бывший полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" «Локомотива».

Соперники российских клубов станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 18:00 мск. На групповой стадии турнира выступят «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».

Напомним, в прошлом году ни один из российских клубов не вышел из группы.