В США команда ушла с поля из-за гомофобии. Неделю назад она сделала это из-за расизма

«Сан-Диего Лоял», команда из второго по силе футбольного дивизиона Северной Америки, оказалась в центре очередного скандала.
В самом начале второго тайма матча с «Финикс Райзинг» футболисты клуба из Сан-Диего покинули поле в связи с тем, что соперник оскорбил на почве сексуальной ориентации полузащитника Коллина Мартина, который является открытым геем. Игрок «Финикс Райзинг» впоследствии отверг обвинения в свой адрес. Матч так и не был возобновлён. При этом на момент приостановки игры счёт был 3:1 в пользу «Сан-Диего Лоял».
Неделей ранее команда оказалась в похожей ситуации. Во время матча с «Лос-Анджелес Гэлакси»-2 игрок «Сан-Диего Лоял» Элайджа Мартин подвергся оскорблению на расовой почве со стороны соперника. Коллектив также отказался играть, а обвинённый в расизме футболист позднее был изгнан из «Лос-Анджелес Гэлакси».
- 1 октября 2020
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