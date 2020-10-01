«Я вернулся». Глушаков рад переходу в «Химки» и уже провёл первую тренировку
Новичок «Химок» полузащитник Денис Глушаков в своём «инстаграме» высказался о переходе и показал фотографии с тренировки.
«Благодарю «Химки» за приглашение! Очень рад присоединиться к новой команде – уже провёл первую тренировку. Эмоции – огонь! Соскучился по футболу. P. S. – я вернулся», — написал Глушаков.
Последним клубом Глушакова был грозненский «Ахмат», цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Ранее Денис на протяжении шести лет выступал за московский «Спартак» и восемь лет играл за столичный «Локомотив». В сборную России он вызывался с 2011 по 2018 год.
«Химки», набрав 6 очков в девяти турах, находятся в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Сразу решили — надо подписывать». В «Химках» рассказали о подробностях перехода Глушакова
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