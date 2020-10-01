Карпин — Шомуродову: удачи, Эльдорик! Спасибо за всё, футболистик ты наш!

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил узбекистанского нападающего Эльдора Шомуродова, который перешёл в итальянский «Дженоа».

«Удачи, Эльдорик! Спасибо за всё, футболистик ты наш!» — написал Карпин в своём «инстаграме».

Шомуродов защищал цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. В прошлой кампании Эльдор забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 28 встречах чемпионата. В недавнем матче квалификации Лиги Европы с «Маккаби» из Хайфы игрок поразил ворота соперника впервые с февраля.