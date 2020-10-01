Де Пауль: когда Месси становится твоим капитаном, ты готов пойти за ним на войну

Аргентинский полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.
«На Месси сначала смотришь снизу вверх. Но когда у вас с ним находятся общие интересы, он оказывается настолько простым, что вместо того, чтобы говорить ему, что ты о нём думаешь, больше хочется спросить его о его маленьких детях или напомнить о тех временах, когда он вывел тебя из игры в матче „Валенсия“ — „Барселона“. Когда Месси становится твоим капитаном, ты пойдёшь за ним на войну, если он попросит», — цитирует Де Пауля пресс-служба УЕФА.
Де Пауль — воспитанник аргентинского «Расинга». В «Удинезе» перешёл в 2016 году из «Валенсии», сумма трансфера составила € 3 млн. В сезоне-2019/2020 Родриго провёл 35 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
- 1 октября 2020
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