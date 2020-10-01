Дидье Дрогба получил президентский приз УЕФА

Бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба получил из рук президента УЕФА Александера Чеферина приз за вклад в развитие футбола.

Награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и исключительные личные качества.

Дрогба выступал в составе сборной Кот-д’Ивуара с 2002 по 2014 год. В составе национальной команды он принимал участие в пяти Кубках африканских наций и трёх чемпионатах мира. За 105 матчей он забил 65 голов и является лучшим бомбардиром команды.

Церемония вручения наград УЕФА проходит в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. Здесь же состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



На групповой стадии Лиги чемпионов сыграют сразу три российских клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Питерцы посеяны в 1-й корзине, краснодарцы — в 3-й, а «железнодорожники» — в 4-й. При этом в группе не могут сыграть команды из одной страны.