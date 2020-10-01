Нойер — лучший вратарь сезона-2019/2020 по версии УЕФА

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер признан УЕФА лучшим вратарём сезона-2019/2020.
34-летний Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенского клуба он восемь раз становился чемпионом Германии, пять раз — Кубка Германии, пять раз завоевал Суперкубок Германии, два раза выиграл Лигу чемпионов, а также по одному разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Кроме того он выиграл Кубок немецкой лиги и Кубок Германии в составе «Шальке-04», а также становился чемпионом мира со сборной Германии.
Немецкий голкипер получил приз во время церемонии вручения наград УЕФА, которая проходит в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. Здесь же состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
На групповой стадии Лиги чемпионов сыграют сразу три российских клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Питерцы посеяны в 1-й корзине, краснодарцы — в 3-й, а «железнодорожники» — в 4-й. При этом в группе не могут сыграть команды из одной страны.
- 1 октября 2020
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