Киммих признан УЕФА лучшим защитником прошлого сезона
Футболист «Баварии» Йозуа Киммих стал лучшим защитником сезона-2019/2020 по версии УЕФА.
Немецкий защитник получил приз во время церемонии вручения наград УЕФА, которая проходит в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. Здесь же состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Йозуа Киммих перешёл в «Баварию» в 2015 году из «РБ Лейпциг». Помимо Лиги чемпионов в составе мюнхенского клуба Киммих пять раз выиграл чемпионат Германии, три раза — Кубок страны. В минувшем розыгрыше Бундеслиги Киммих провёл в составе «Баварии» 33 матча, забил 3 мяча и получил 7 жёлтых карточек. Также в его активе 48 матчей и 3 мяча за сборную Германии.
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер был признан УЕФА лучшим вратарём сезона-2019/2020.
Нойер — лучший вратарь сезона-2019/2020 по версии УЕФА
- 1 октября 2020
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