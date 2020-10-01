Роберт Левандовски признан УЕФА лучшим нападающим прошлого сезона

Футболист «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим нападающим сезона-2019/2020 по версии УЕФА.
Польский форвард получил награду во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021, которая проходит в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве.
В прошедшем сезоне Левандовски в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах забил 55 мячей и отдал 10 результативных передач.
Роберт Левандовски ранее был признан футболистом года в Германии. Голосование проводилось изданием Kicker среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов. Всего в голосовании приняли участие 526 журналистов. Левандовски набрал 276 голосов. Товарищи польского форварда по клубу Томас Мюллер (54 голоса) и Йозуа Киммих (49) заняли второе и третье места соответственно.
- 1 октября 2020
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