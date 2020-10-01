Игроки «Ростова» не контактировали с инфицированными коронавирусом футболистами академии

Футболисты основного состава «Ростова» не контактировали с инфицированными короновирусом футболистами академии клуба. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией, не связанных друг с другом.
«Игроки основного состава и академии „Ростова“ не тренировались вместе», – сказал один из собеседников «Чемпионата».
Sport24 сообщал о случае заражения коронавирусом в академии «Ростова». Следующий матч донская команда проведёт против «Сочи» 4 октября.
Напомним, ранее стало известно, что несколько представителей «Академии имени Коноплёва» сдали положительные тесты на коронавирус. Матч 4-го тура молодёжного первенства России между академией и «Химками» не состоялся, так как хозяйская команда не предоставила в РПЛ предписание местного Роспотребнадзора о допуске к матчу.
- 1 октября 2020
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