Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игроки «Ростова» не контактировали с инфицированными коронавирусом футболистами академии

Игроки «Ростова» не контактировали с инфицированными коронавирусом футболистами академии
Футбол / РПЛ 0

Футболисты основного состава «Ростова» не контактировали с инфицированными короновирусом футболистами академии клуба. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией, не связанных друг с другом.

«Игроки основного состава и академии „Ростова“ не тренировались вместе», – сказал один из собеседников «Чемпионата».

Sport24 сообщал о случае заражения коронавирусом в академии «Ростова». Следующий матч донская команда проведёт против «Сочи» 4 октября.

Напомним, ранее стало известно, что несколько представителей «Академии имени Коноплёва» сдали положительные тесты на коронавирус. Матч 4-го тура молодёжного первенства России между академией и «Химками» не состоялся, так как хозяйская команда не предоставила в РПЛ предписание местного Роспотребнадзора о допуске к матчу.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020