Роберт Левандовски — лучший игрок сезона по версии УЕФА

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим игроком сезона-2019/2020 по версии УЕФА.



Польский форвард получил награду во время церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021, которая проходит в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. Левандовски также был признан лучшим нападающим.

В число претендентов на награду лучшему игроку сезона также входили полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне и вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, которые были признаны УЕФА лучшим хавбеком и лучшим голкипером соответственно.

В прошедшем сезоне Левандовски в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах забил 55 мячей и отдал 10 результативных передач. «Бавария» стала обладателем Кубка Германии, победила в чемпионате и Лиге чемпионов.