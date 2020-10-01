Юрий Дроздов — о жеребьёвке «Локомотива» в ЛЧ: мы тут явно не фавориты

Бывший игрок «Локомотива» Юрий Дроздов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба. «Железнодорожники» попали в группу А вместе с «Баварией» (Германия), «Атлетико» (Испания) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).



«Очень сильная группа и соперники. Мы тут явно не фавориты. Думаю, «Локомотив» будет бороться за третье место», — передаёт слова Дроздова корреспондент «Чемпионат» Салават Муртазин.

«Локомотив» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов в шестой раз в своей истории. Лучшим достижением московского клуба является выход в 1/8 финала. До этой стадии «Локомотив» добирался один раз. В сезоне-2003/2004 «железнодорожники» проиграли «Монако» (2:1, 0:1). Кроме того «Локомотив» в сезоне-2002/2003 выходил во 2-й групповой этап Лиги чемпионов. Сейчас 2-й групповой этап упразднён. Три раза московский клуб финишировал на четвёртом месте в группе и на этом завершал выступления в еврокубках.