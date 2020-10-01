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На московские матчи сборной России в Лиге наций пустят болельщиков

На московские матчи сборной России в Лиге наций пустят болельщиков
Футбол / Лига наций УЕФА 0

На октябрьские матчи сборной России в Лиге наций, которые пройдут в Москве, пустят болельщиков, сообщили в РФС корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Матчи группового этапа Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, а матч с венгерской сборной — 14 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сегодня, 1 октября, разрешил допуск на стадион на матчи сборных и еврокубков 30% зрителей, сообщает пресс-служба организации.

Исполнительный комитет УЕФА принял это решение после успешного тестового матча, который состоялся 24 сентября в рамках Суперкубка УЕФА в Будапеште.

Число зрителей будет ограничено максимум 30% от вместимости стадиона, а фанаты гостевых команд не будут допущены на стадионы до дальнейшего уведомления. Матчи УЕФА не могут проводиться со зрителями, если это не разрешено местными властями.

УЕФА разрешил допуск 30% зрителей от вместимости стадиона на матчи сборных и еврокубков
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