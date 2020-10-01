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«Мало ли, чудеса бывают». Пименов — о шансах «Локомотива» на выход в 1/8 финала ЛЧ

«Мало ли, чудеса бывают». Пименов — о шансах «Локомотива» на выход в 1/8 финала ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба. «Железнодорожники» попали в группу А вместе с «Баварией» (Германия), «Атлетико» (Испания) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

«Есть ли у «Локомотива» шансы против «Баварии»? Шансы есть всегда. Да, это победитель Лиги чемпионов, который выигрывал у всех. «Атлетико» мы уже знаем, они играли с «Локомотивом». «Ред Булл Зальцбург» нужно пытаться обыграть. У «Локомотива» есть два топа и команда, с которой нужно решать задачи. Выйти в 1/8 финала? Мало ли, чудеса бывают», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Локомотив» сыграет в Лиге чемпионов в шестой раз. Московский клуб дважды преодолевал групповой этап.

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