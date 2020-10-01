Магомед Оздоев: жеребьёвка, считаю, отличная. Прямо как надо

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
«Жеребьёвка, считаю, отличная. Прямо как надо. Очень интересная группа. Я бы сказал, равная. Играть в ней будет очень интересно. Кстати, почти полностью угадал нашу группу — ошибся только в одной команде. Мы спорили вчера с друзьями, кто нам попадётся. Я назвал «Челси», «Лацио» и «Брюгге».
При этом назвал «Лацио», потому что там мой друг играет — Кайседо, с которым мы в своё время вместе играли в «Локо» и с тех пор дружим. Интересно будет встретиться. Как и с «Брюгге» и с «Боруссией» тоже», — приводит слова Оздоева пресс-служба клуба.
1 октября стали известны соперники петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/2020. В одну группу вместе с российским клубом попали «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия) и «Брюгге» (Бельгия). Команды выступят в группе F.
- 1 октября 2020
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