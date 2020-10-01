Дуглас Сантос: в прошлом году у «Зенита» была сложная группа в ЛЧ. В этом точно такая же

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам досталась сильная группа — все соперники очень квалифицированные, сложной будет каждая игра. Трудно выделить какую-то одну, ведь в Лиге чемпионов в принципе не бывает лёгких матчей. В прошлом году у нас была сложная группа, и в этом она точно такая же. Что нам нужно сделать, чтобы пройти дальше? Думаю, играть каждый матч, как если бы он был последним нашим шансом на выход в 1/8 финала», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».

Сегодня, 1 октября, стали известны соперники петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/2020. В одну группу вместе с российским клубом попали «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия). Команды выступят в группе F.