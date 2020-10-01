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Классон — о жеребьёвке ЛЧ для «Краснодара»: есть неплохие шансы на успешное выступление

Классон — о жеребьёвке ЛЧ для «Краснодара»: есть неплохие шансы на успешное выступление
Футбол / Лига чемпионов 0

Шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для краснодарского клуба. «Быки» попали в группу Е вместе с «Севильей» (Испания), «Челси» (Англия) и «Ренном» (Франция).

«Я доволен итогами жеребьевки. Нам попались сильные соперники, но по-другому в Лиге чемпионов и быть не могло. Считаю, что и у нас есть свои сильные стороны. У «Краснодара» есть неплохие шансы на то, чтобы успешно выступить в этой группе», — сказал Классон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, «Краснодар» обыграл греческий ПАОК в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов и стал седьмым в истории турнира российским участником основной сетки розыгрыша.

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