Живоглядов: у «Локомотива» фантастическая группа в Лиге чемпионов

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился своим мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба.



«Группа фантастическая, нам попались сильнейшие команды своих чемпионатов. «Бавария» вообще пишет новую историю, если судить по последним результатам: выиграла всё в прошлом сезоне и продолжает брать титулы в этом.



Конкретных пожеланий по соперникам у меня не было. Хочется играть в Лиге чемпионов, здесь все команды топ-уровня. Будем бороться, стараться набирать очки в каждом матче. А там посмотрим, как сложится ситуация в группе», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Железнодорожники» попали в группу А вместе с «Баварией» (Германия), «Атлетико» (Испания) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).