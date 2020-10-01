Тонни де Вильена: «Краснодар» способен достойно выступить в Лиге чемпионов
Нидерландский полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для краснодарского клуба. «Быки» попали в группу Е вместе с «Севильей» (Испания), «Челси» (Англия) и «Ренном» (Франция).
«Краснодар» попал в отличную компанию! Номинально «Челси» и «Севилья» являются фаворитами группы, однако я бы не спешил с прогнозами. Считаю, что мы вполне способны выступить достойно и показать крепкий, конкурентоспособный футбол», — сказал де Вильена в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, «Краснодар» обыграл греческий ПАОК в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов и стал седьмым в истории турнира российским участником основной сетки розыгрыша.
Классон — о жеребьёвке ЛЧ для «Краснодара»: есть неплохие шансы на успешное выступление
- 1 октября 2020
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