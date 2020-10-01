Семак: может, получится взять хотя бы одного новичка. Но, по-моему, «Зениту» нужны двое

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак по итогам жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов высказался о возможных приобретениях петербургского клуба.



«Предпочтение одно: закончить дома. Плюс важно, с кем играть в третьем-четвёртом турах. Если говорить о новичках, то я свои пожелания руководству высказал. Кто нам нужен, чтобы удачно выступать в Лиге чемпионов. Пока новичков нет. Ждём. Может быть, получится взять хотя бы одного. Но, по моему мнению, чтобы сбалансировать команду, нам нужны два игрока», — цитирует Семака «Матч ТВ».



Сегодня, 1 октября, стали известны соперники петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/2020. В одну группу вместе с российским клубом попали «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия). Команды выступят в группе F.

Семак: «Зенит» должен кого-то обыгрывать? Не на том уровне находится наш футбол