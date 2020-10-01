Хавбек «Локомотива» Куликов: сыграть с «Баварией» и «Атлетико» — очень круто, это мечта

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов поделился своим мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба. «Железнодорожники» попали в группу А вместе с «Баварией» (Германия), «Атлетико» (Испания) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).
«Сыграть с «Баварией» и «Атлетико» — очень круто, это мечта. С «Баварией» играл пока только в FIFA — там побеждать получалось. Надеюсь, получится и в реальной жизни.
Представление о соперниках есть. Все знают, что «Бавария» — одна из лучших команд мира. «Атлетико» — суперклуб, «Ред Булл Зальцбург» — тоже топ-команда. Будет сложно со всеми.
Мои личные задачи на Лигу чемпионов — выходить на поле в каждом матче и помогать команде. Хочется выйти из группы», — приводит слова Куликова пресс-служба клуба.
- 1 октября 2020
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