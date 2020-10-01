«Интересные клубы». Мюллер — о «Локомотиве» и других соперниках «Баварии» в ЛЧ

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился своим мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы узнали сегодня наших соперников по групповому этапу — «Локомотив», «Зальцбург» и «Атлетико». Интересные клубы. Рад, что скоро снова сыграю в Лиге чемпионов. Увидимся, ребята. Надеюсь, вы рады», — сказал Мюллер в видео, которое пресс-служба «Баварии» выложила в «Твиттере».
«Локомотив» попал в группу А вместе с «Баварией» (Германия), «Атлетико» (Испания) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия). «Локомотив» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов в шестой раз в своей истории. Лучшим достижением московского клуба является выход в 1/8 финала. До этой стадии «Локомотив» добирался один раз. Кроме того, «Локомотив» в сезоне-2002/2003 выходил в 2-й групповой этап Лиги чемпионов. Сейчас 2-й групповой этап упразднён. Три раза московский клуб финишировал на четвёртом месте в группе и на этом завершал выступления в еврокубках.
- 1 октября 2020
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