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Аджоев: Рассказов вернулся к себе домой, как и Ломовицкий

Аджоев: Рассказов вернулся к себе домой, как и Ломовицкий
Футбол / РПЛ 0

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал аренду спартаковцев Николая Рассказова и Александра Ломовицкого.

«Серьёзно рассчитываем на обоих этих игроков. Рассказов — крайний защитник, его способности и навыки достаточно хорошо известны. Надеемся на его особую мотивацию, он родился и вырос в Тульской области. Учитывали данное обстоятельство, когда принимали решение об этой аренде. Так что Николай вернулся к себе домой.

То же самое можно сказать и о Ломовицком в том смысле, что он отлично знаком нам и болельщикам по прошлому сезону. Тульский «Арсенал» и его дом тоже. Знаем его как профессионала и порядочного человека. Но самое главное скажу ещё раз: оба должны проявить себя с самой лучшей стороны на футбольном поле. Здесь уже всё зависит от самих игроков», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ломовицкий вернулся в тульский «Арсенал» после расторжения контракта с «Химками»
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