Спортивный директор «Боруссии» Д: с «Зенитом» и «Брюгге» мы уже играли

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк поделился мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для немецкого клуба. «Шмели» попали в группу F вместе с «Зенитом» (Россия), «Лацио» (Италия) и «Брюгге» (Бельгия).

«Несколько лет назад мы уже встречались с «Зенитом» и «Брюгге». Будем рады вновь встретиться с Чиро Иммобиле, который выступает за «Лацио», – приводятся слова Цорка в официальном «твиттере» немецкого клуба.

«Зенит» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов в восьмой раз. Лучшим достижением петербургского клуба является выход в 1/8 финала турнира. До этой стадии «Зенит» доходил три раза: в сезоне-2011/2012 российский клуб проиграл лиссабонской «Бенфике» (3:2, 0:2), в сезоне-2013/2014 вылетел в матчах с дортмундской «Боруссией» (2:4, 2:1), а в сезоне-2015/2016 вновь уступил «Бенфике» (0:1, 1:2). Петербургский клуб трижды занимал третье место в группе и один раз — четвёртое.