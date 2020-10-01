«Гранада» обыграла «Мальмё» и вышла в групповой этап Лиги Европы

В матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА испанская «Гранада» обыграла шведский «Мальмё». Встреча завершилась со счётом 3:1.
Голы в составе «Гранады» на счету Дарвина Мачиса, Антонио Пуэртаса и Янхеля Эрреры. Единственный гол в «Мальмё» забил Йо Инге Бергет.
«Гранада» вышла в групповой этап Лиги Европы. Напомним, в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы испанская «Гранада» обыграла грузинский «Локомотив» Тбилиси (2:0), который в матче 2-го раунда прошёл московское «Динамо» (2:1).
Результаты других матчей Лиги Европы УЕФА:
«ЧФР Клуж» (Румыния) — КуПС (Финляндия) — 3:1
«Арарат-Армения» (Армения) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:2
«Динамо Загреб» (Хорватия) — «Флора» (Эстония) — 3:1
«Русенборг» (Норвегия) — ПСВ (Нидерланды) — 0:2
«Слован Либерец» (Чехия) — АПОЭЛ (Кипр) — 1:0
«Шарлеруа» (Бельгия) — «Лех» (Польша) — 1:2
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