Глушаков: получаю удовольствие от работы в огороде. Цветы, овощи, клубника и малина растут

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал, что ему нравится заниматься огродом.

«Всё это время без контракта у меня два раза в день были тренировки. Дома, в огороде, на футбольном поле. Даже на ЛФЛ успел с товарищами поиграть. Так что вся жизнь – футбол. (Улыбается – Прим. „Чемпионата“).



Нужно было подрезать какие-то кустики, что-то выкопать. У меня и цветы, и овощи, и клубника с малиной растут. Малину, кстати, до сих пор собирать можно (Смеётся – Прим. «Чемпионата»). Но не могу сказать, что это хобби. От этой работы я получаю удовольствие. Я не фанат, но надо ведь помогать старшему поколению», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Полностью интервью с Глушаковым можно прочитать на «Чемпионате».