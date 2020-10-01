Глушаков: получаю удовольствие от работы в огороде. Цветы, овощи, клубника и малина растут

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал, что ему нравится заниматься огродом.
«Всё это время без контракта у меня два раза в день были тренировки. Дома, в огороде, на футбольном поле. Даже на ЛФЛ успел с товарищами поиграть. Так что вся жизнь – футбол. (Улыбается – Прим. „Чемпионата“).
Нужно было подрезать какие-то кустики, что-то выкопать. У меня и цветы, и овощи, и клубника с малиной растут. Малину, кстати, до сих пор собирать можно (Смеётся – Прим. «Чемпионата»). Но не могу сказать, что это хобби. От этой работы я получаю удовольствие. Я не фанат, но надо ведь помогать старшему поколению», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Полностью интервью с Глушаковым можно прочитать на «Чемпионате».
- 1 октября 2020
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