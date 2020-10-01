Александр Мостовой: «Зениту» в такой группе сам бог велел набирать очочки и денежки

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«У «Локомотива» самая сильная группа. Ему, конечно, будет тяжело. Скорее всего, будут бороться за третье место. Здесь и «Атлетико», и «Бавария», и «Ред Булл» ещё хорошая команда. Расстраиваться не надо. Как многие любят говорить, это Лига чемпионов. Здесь и денежный вопрос можно поправить, и очки зацепить.



У «Краснодара» более ровная группа. «Севилья» уже прилюбила нас. Всё время в Лиге Европы играет, может и в Лиге чемпионов на что-то замахнуться. Команда омолаживается, перестраивается, хотя всё равно некоторым игрокам основы уже за 30. Это и Ракитич, и Хесус Навас. Группа ровная. Мы видели, как «Краснодар» играл с ПАОКом. Конечно, у них есть шансы побороться за плей-офф. В составе «Краснодара» — девять иностранцев. А если выздоровеет Ари, будет ещё и он. У «Краснодара» будут запредельные мотивация и настрой. Команда в первый раз в истории в группе.



В группе «Зенита» приходится сразу выделить «Брюгге». Они будут всем уступать. А у остальных трёх команд равные шансы. В том году мы сказали, что у «Зенита» хорошие шансы, а они заняли четвёртое место. И сейчас то же самое – шансы равные, команда хорошая. Не повторят прошлых ошибок – хорошо. Повторят – наступят на те же грабли. Конечно, в этот раз «Зенит» четвёртое место не займёт. Здесь сам бог велел набирать очочки и денежки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.