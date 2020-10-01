Малком: цель «Зенита» — выйти из группы

Форвард «Зенита» Малком прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы готовы провести отличный сезон, в том числе и в Лиге чемпионов УЕФА. Наша цель — выйти из группы. И первое, что мы должны сделать, — начать выигрывать. Знаем, будет непросто, но, если сделаем свою работу хорошо, сможем пройти дальше.



Очевидно, что не будет ни одного лёгкого матча, ведь в Лиге чемпионов нет слабых команд. Придётся непросто, но мы должны думать только о своей игре и как наилучшим образом провести каждый следующий матч. Чтобы не повторился опыт прошлого розыгрыша. Сейчас мы готовы выполнить все поставленные перед нами задачи», — приводит слова Малкома пресс-служба клуба.

Сегодня, 1 октября, стали известны соперники петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/2020. В одну группу вместе с российским клубом попали «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия). Команды выступят в группе F.