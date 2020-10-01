Миньоле: если «Брюгге» поедет в Россию зимой, это может стать для «Зенита» преимуществом

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Хорошо знаю все эти команды. Многие бывшие партнёры по команде играли там, сейчас несколько бельгийцев играют в Дортмунде. Приятно, что есть четыре команды, которые могут обыграть друг друга. «Боруссия», конечно, — главный фаворит, даже несмотря на то что попали в группу из второй корзины.

Матчи будут отличаться. Если ехать в Россию зимой, когда там очень холодно и идёт снег, то это может стать для «Зенита» преимуществом. У «Боруссии» и «Лацио» очень активные фанаты. С другой стороны, на нашем стадионе «Ян Брейдел» мы всегда способны взять три очка», — приводит слова Миньоле пресс-служба «Брюгге».

Сегодня, 1 октября, стали известны соперники петербургского «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В одну группу вместе с российским клубом попали «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия). Команды выступят в группе F.