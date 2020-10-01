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Миньоле: если «Брюгге» поедет в Россию зимой, это может стать для «Зенита» преимуществом

Миньоле: если «Брюгге» поедет в Россию зимой, это может стать для «Зенита» преимуществом
Футбол / Лига чемпионов 0

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Хорошо знаю все эти команды. Многие бывшие партнёры по команде играли там, сейчас несколько бельгийцев играют в Дортмунде. Приятно, что есть четыре команды, которые могут обыграть друг друга. «Боруссия», конечно, — главный фаворит, даже несмотря на то что попали в группу из второй корзины.

Матчи будут отличаться. Если ехать в Россию зимой, когда там очень холодно и идёт снег, то это может стать для «Зенита» преимуществом. У «Боруссии» и «Лацио» очень активные фанаты. С другой стороны, на нашем стадионе «Ян Брейдел» мы всегда способны взять три очка», — приводит слова Миньоле пресс-служба «Брюгге».

Сегодня, 1 октября, стали известны соперники петербургского «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В одну группу вместе с российским клубом попали «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия). Команды выступят в группе F.

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