Хавбек «Локомотива» Рыбчинский: в Лиге чемпионов будем отдаваться на 200 процентов

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский поделился мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА для московского клуба. «Железнодорожники» попали в группу А вместе с «Баварией» (Германия), «Атлетико» (Испания) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

«Эмоции переполняют. Группа очень сложная, но сыграть против таких клубов – мечта каждого футболиста. Конечно, когда жеребили «Локо», подумал, что было бы здорово сыграть против Лёши Миранчука, но жеребьёвка решила по-другому.



«Бавария» показывает фантастический футбол и является действующим победителем Лиги чемпионов. Тут излишни комментарии. Матчи с «Атлетико» все помнят очень хорошо. Надеюсь, в этот раз сможем им противопоставить свою игру и навязать борьбу. Будем отдаваться на 200% на поле, биться друг за друга и за наших болельщиков», — приводит слова Рыбчинского пресс-служба клуба.