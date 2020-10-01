Главный тренер «Сочи» Федотов дисквалифицирован на два матча РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дисквалифицирован на два матча чемпионата России за нецензурную брань.

«Федотов Владимир Валентинович дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 300 тысяч рублей за использование нецензурных выражений в адрес судейской бригады. Если бы он не принёс публичные извинения, было бы несколько иное наказание. Его извинения — смягчающее обстоятельство. Тем не менее он оштрафован», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Федотов общался с судьями матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1), в котором он был удалён. Специалист принёс извинения судейской бригаде во главе с Сергеем Карасёвым.

Напомним, во втором тайме матча защитник «Сочи» Кирилл Заика за две минуты получил две жёлтые карточки: на 53-й минуте остановил опасную контратаку, а затем врезался шипами в защитника «Краснодара» Сергея Петрова. Следом за ним Карасёв удалил Федотова за излишние эмоции.