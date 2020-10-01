Ройс — о жеребьёвке ЛЧ: «Боруссия» хотела получить какую-нибудь большую команду

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Хотели получить какую-нибудь большую команду. Надеялся, что нам достанется гранд. Группа ровная. Не стану говорить, что мы фавориты. Но мы, наверное, должны выходить из этой группы. Постараемся это сделать», — приводит слова Ройса пресс-служба УЕФА.
Сегодня, 1 октября, стали известны соперники петербургского «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В одну группу вместе с российским клубом попали «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия). Команды выступят в группе F.
Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле также прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, заявив, что, если «Брюгге» поедет в Россию зимой, это может стать для «Зенита» преимуществом.
- 1 октября 2020
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