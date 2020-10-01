«Лудогорец» вышел в групповой этап Лиги Европы
В матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА болгарский «Лудогорец» обыграл белорусское «Динамо-Брест» со счётом 2:0 и завоевал путёвку в групповой этап. Встреча состоялась в Минске на стадионе «Динамо». Обслуживала матч словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем, ассистировали судьи на линиях Андраж Ковачич и Грега Кордеж.
Счёт был открыт во втором тайме — на 73-й минуте автором забитого мяча стал Элвис Маню, ему ассистировал Доминик Янков. Через несколько минут преимущество болгарского клуба увеличил Игинио Марин.
Завершилось ещё несколько матчей раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021.
«Копенгаген» — «Риека» — 0:1
«Легия» — «Карабах» — 0:3
«Сараево» — «Селтик» — 0:1
«Стандард» — «Фехервар» — 3:1
Лига Европы. Раунд плей-офф
01 октября 2020, четверг. 21:00 МСК
Динамо-Брест
Брест, Беларусь
Окончен
0 : 2
Лудогорец
Разград, Болгария
0:1 Маню – 73' 0:2 Марин – 79'
Лига Европы. Раунд плей-офф
01 октября 2020, четверг. 21:00 МСК
Стандард
Льеж, Бельгия
Окончен
3 : 1
Фехервар
Секешфехервар, Венгрия
0:1 Николич – 10' 1:1 Гавори – 51' 2:1 Амалла – 77' (пен) 3:1 Амалла – 85' (пен)
Лига Европы. Раунд плей-офф
01 октября 2020, четверг. 21:00 МСК
Сараево
Сараево, Босния и Герцеговина
Окончен
0 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Эдуард – 70'
Лига Европы. Раунд плей-офф
01 октября 2020, четверг. 21:00 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
0 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Патрик – 50' 0:2 Зубир – 62' 0:3 Озобич – 70'
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