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«Лудогорец» вышел в групповой этап Лиги Европы

«Лудогорец» вышел в групповой этап Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА болгарский «Лудогорец» обыграл белорусское «Динамо-Брест» со счётом 2:0 и завоевал путёвку в групповой этап. Встреча состоялась в Минске на стадионе «Динамо». Обслуживала матч словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем, ассистировали судьи на линиях Андраж Ковачич и Грега Кордеж.

Счёт был открыт во втором тайме — на 73-й минуте автором забитого мяча стал Элвис Маню, ему ассистировал Доминик Янков. Через несколько минут преимущество болгарского клуба увеличил Игинио Марин.

Завершилось ещё несколько матчей раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021.

«Копенгаген» — «Риека» — 0:1

«Легия» — «Карабах» — 0:3

«Сараево» — «Селтик» — 0:1

«Стандард» — «Фехервар» — 3:1

Лига Европы. Раунд плей-офф
01 октября 2020, четверг. 21:00 МСК
Динамо-Брест
Брест, Беларусь
Окончен
0 : 2
Лудогорец
Разград, Болгария
0:1 Маню – 73'   0:2 Марин – 79'
Лига Европы. Раунд плей-офф
01 октября 2020, четверг. 21:00 МСК
Стандард
Льеж, Бельгия
Окончен
3 : 1
Фехервар
Секешфехервар, Венгрия
0:1 Николич – 10'   1:1 Гавори – 51'   2:1 Амалла – 77' (пен)   3:1 Амалла – 85' (пен)
Лига Европы. Раунд плей-офф
01 октября 2020, четверг. 21:00 МСК
Сараево
Сараево, Босния и Герцеговина
Окончен
0 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Эдуард – 70'
Лига Европы. Раунд плей-офф
01 октября 2020, четверг. 21:00 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
0 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Патрик – 50'   0:2 Зубир – 62'   0:3 Озобич – 70'
Лига Европы. Раунд плей-офф
01 октября 2020, четверг. 21:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
0 : 1
Риека
Риека, Хорватия
0:1 Анкерсен – 20' (автогол)
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