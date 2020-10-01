«Лудогорец» вышел в групповой этап Лиги Европы

В матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА болгарский «Лудогорец» обыграл белорусское «Динамо-Брест» со счётом 2:0 и завоевал путёвку в групповой этап. Встреча состоялась в Минске на стадионе «Динамо». Обслуживала матч словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем, ассистировали судьи на линиях Андраж Ковачич и Грега Кордеж.

Счёт был открыт во втором тайме — на 73-й минуте автором забитого мяча стал Элвис Маню, ему ассистировал Доминик Янков. Через несколько минут преимущество болгарского клуба увеличил Игинио Марин.

Завершилось ещё несколько матчей раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021.

«Копенгаген» — «Риека» — 0:1

«Легия» — «Карабах» — 0:3

«Сараево» — «Селтик» — 0:1

«Стандард» — «Фехервар» — 3:1