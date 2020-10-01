Владимир Габулов оценил итоги жеребьёвки Лиги чемпионов для «Краснодара» и «Локомотива»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился мнением об итогах жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА для «Краснодара» и «Локомотива».

«Краснодар» долго шёл к тому, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. Очень рад за клуб Галицкого. Символично, что случилось это именно в исторический сезон, когда Россию в Лиге чемпионов будут представлять сразу три команды. С точки зрения жеребьёвки, краснодарцам, на первый взгляд, повезло чуть больше, чем «Зениту» и «Локомотиву». Но всё равно и «Челси», и «Севилье», и «Ренну» противостоять будет сложно. Шанс побороться за выход из группы у «Краснодара» точно есть, а задача-минимум — обеспечить себе евровесну.



А вот «Локомотиву» повезло меньше всех. Набрать очки с «Атлетико», ставшим ещё сильнее с приходом Суареса, и особенно с «Баварией» будет очень сложно. Да и «Ред Булл Зальцбург» со счетов не сбрасывал бы — австрийцы показывают очень организованный футбол. Так или иначе, «Локомотиву» есть на ком проверить свой уровень. Но в футболе в каждом конкретном матче может произойти всё что угодно.



Даже если нашим командам не удастся набрать много очков в таблицу коэффициентов, наличие трёх клубов в Лиге чемпионов — однозначно плюс. Турнир смотрит весь мир. Наши команды должны стараться по максимуму брать очки, как говорится, за себя и за того парня, который вылетел из Лиги Европы», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.