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АЕК Карреры вышел в групповой этап ЛЕ, вырвав победу у «Вольфсбурга» на 94-й минуте

АЕК Карреры вышел в групповой этап ЛЕ, вырвав победу у «Вольфсбурга» на 94-й минуте
Футбол / Лига Европы 0

В матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА греческий АЕК обыграл немецкий «Вольфсбург». Встреча проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах и завершилась со счётом 2:1. Команда Массимо Карреры вышла в групповой этап турнира.

На 20-й минуте полузащитник АЕКа Петрос Манталос не реализовал пенальти. В добавленное к первому тайму время полузащитник «Вольфсбурга» Адмир Мехмеди открыл счёт, забив с передачи Йосипа Брекало. На 64-й минуте хавбек АЕКа Андре Симоеш сравнял счёт, ему ассистировал защитник Эмануэль Инсуа. На четвёртой минуте добавленного времени победный гол забил Карим Ансарифард, голевой пас отдал экс-форвард «Рубина» Марко Ливайя.

Напомним, главным тренером греческой команды является бывший наставник московского «Спартака» итальянский специалист Массимо Каррера. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.

Лига Европы. Раунд плей-офф
01 октября 2020, четверг. 21:45 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
Окончен
2 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
0:1 Мехмеди – 45+1'   1:1 Симоеш – 64'   2:1 Ансарифард – 90+4'
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