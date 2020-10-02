Воспитанник «Кубани» — о ситуации в Нагорном Карабахе: слышны взрывы, люди в подвалах

Воспитанник «Кубани» Эдуард Саргсян, выступающий за нагорно-карабахский клуб «Лернаин Арцах», рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе.

«Когда всё началось я был дома в Степанакерте — жил у своей тети. В этот день мы должны были выехать в 9:30 в Ереван на игру. Проснулся от звуков взрыва в 7:30… Сначала вообще не понял, что это произошло. Забежали в комнату, говорят: «Война началась, нас бомбят! Одевайся быстро, побежали в подвал». Ну, конечно, было жутковато… Но в городе нет никакой паники. Все прекрасно все понимают.

В Степанакерте летают беспилотники, слышны взрывы, люди сидят в подвалах… Первое время барахлил интернет. Я не мог позвонить или отправить аудиосообщение, только смски. И то с трудом. Но сейчас связь более-менее наладилась. Рядом работает пара магазинов. В целом, дух всего народа непоколебим — мы с верой смотрим в будущее.



Сирена работает в тот момент, когда в небе появляются беспилотники или вражеские самолеты. В день вой сирены может быть и 20 раз. Мы почти ничего не читаем и не смотрим, что там говорят по ТВ. Во всей этой ситуации я не могу только одного понять… Как такое может быть — против одной маленькой республики, зажатой врагами, воюют две страны… Ещё и приехали наёмные террористы, ваххабиты из Сирии. Почему мировое сообщество вообще допустило всё это? Нам рассказывали, что когда убивали этих ваххабитов — у них находили всякие наркотические средства. Говорят, когда рядом с ними взорвался их танк — они как шли, так и шли. 100% они были под чем-то… Даже не пытались спасти своих.



У нас нет паники — верим в свой народ, в своих доблестных солдат. Уверены, что победа будет нашей", — приводит слова Саргсяна Sport24.