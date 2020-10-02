«Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Кубка лиги

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка английской лиги. По результатам жеребьёвки лондонский «Арсенал», обыгравший «Ливерпуль» в серии пенальти, сыграет с «Манчестер Сити». «Эвертон» же встретится с «Манчестер Юнайтед».
«Тоттенхэм» сыграет со «Сток Сити», а «Брентфорд» — с «Ньюкаслом». Четвертьфинальные матчи Кубка английской лиги состоятся в декабре.
Основное время матча «Арсенала» и «Ливерпуля» завершилось вничью со счётом 0:0. Дополнительное время не проводилось, и команды сразу же били послематчевые пенальти. В шестом ударе серии переиграть голкипера «Ливерпуля» не сумел хавбек «Арсенала» Мохамед Эльнени, но в следующем ударе тем же ответил нападающий мерсисайдцев Дивок Ориги. Решающим стал сейв Бернда Лено в девятом ударе, голкипер отразил удар Гарри Уилсона.
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