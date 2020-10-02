Клопп — о поражении «Арсеналу»: «Ливерпуль» должен был победить

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в матче с лондонским «Арсеналом» по пенальти в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги.

«Если бы победителя надо было определить за 90 минут, то это должен был быть «Ливерпуль». Но надо реализовывать моменты — мы не в сказке. Мне многое понравилось в этом матче, мы заметно изменили состав, и я увидел достойное выступление. Серии пенальти это не подарок, это все знают и так.



Когда делаются перестановки на ключевых позициях, это сказывается на игре. Мне понравилось, как сыграли парни, было много сильных индивидуальных выступлений.



Это могла быть игра уровня АПЛ, но нам не удавалось сделать последний пас. Игроки обеих команд удачно друг друга накрывали, моментов было немного», — приводит слова Клоппа ВВС.