Лено — первый за восемь лет вратарь «Арсенала», не пропустивший на «Энфилде»

Немецкий вратарь лондонского «Арсенала» Бернд Лено стал первым голкипером клуба за последние восемь лет, который на пропустил на «Энфилде».

Последним, кому это удалось, стал итальянец Вито Манноне, сыгравший «на ноль» с «Ливерпулем» на его стадионе в октябре 2012 года. Сейчас голкипер выступает за «Монако».

Основное время матча «Арсенала» и «Ливерпуля» завершилось вничью со счётом 0:0. Дополнительное время не проводилось, и команды сразу же били послематчевые пенальти. В шестом ударе серии переиграть голкипера «Ливерпуля» не сумел хавбек «Арсенала» Мохамед Эльнени, но в следующем ударе тем же ответил нападающий мерсисайдцев Дивок Ориги. Решающим стал сейв Бернда Лено в девятом ударе, голкипер отразил удар Гарри Уилсона.