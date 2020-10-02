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Лено — первый за восемь лет вратарь «Арсенала», не пропустивший на «Энфилде»

Лено — первый за восемь лет вратарь «Арсенала», не пропустивший на «Энфилде»
Футбол / Англия 0

Немецкий вратарь лондонского «Арсенала» Бернд Лено стал первым голкипером клуба за последние восемь лет, который на пропустил на «Энфилде».

Последним, кому это удалось, стал итальянец Вито Манноне, сыгравший «на ноль» с «Ливерпулем» на его стадионе в октябре 2012 года. Сейчас голкипер выступает за «Монако».

Основное время матча «Арсенала» и «Ливерпуля» завершилось вничью со счётом 0:0. Дополнительное время не проводилось, и команды сразу же били послематчевые пенальти. В шестом ударе серии переиграть голкипера «Ливерпуля» не сумел хавбек «Арсенала» Мохамед Эльнени, но в следующем ударе тем же ответил нападающий мерсисайдцев Дивок Ориги. Решающим стал сейв Бернда Лено в девятом ударе, голкипер отразил удар Гарри Уилсона.

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