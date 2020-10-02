«Ливерпуль» 4 сезона подряд на проходит дальше пятого раунда Кубка лиги

В четвёртом раунде Кубка английской лиги «Ливерпуль» уступил «Арсеналу» в серии пенальти.
Ливерпульцы уже четыре сезона подряд не проходит дальше пятого раунда Кубка лиги. В сезоне-2016/2017 «Ливерпуль» дошёл до полуфинала, где уступил «Саутгемптону» (0:1, 0:1) по сумме двух матчей. Победителем Кубка лиги «Ливерпуль» становился в последний раз в 2012 году, обыграв по пенальти «Кардифф».
Основное время матча «Арсенала» и «Ливерпуля» завершилось вничью со счётом 0:0. Дополнительное время не проводилось, и команды сразу же били послематчевые пенальти. В шестом ударе серии переиграть голкипера «Ливерпуля» не сумел хавбек «Арсенала» Мохамед Эльнени, но в следующем ударе тем же ответил нападающий мерсисайдцев Дивок Ориги. Решающим стал сейв Бернда Лено в девятом ударе, голкипер отразил удар Гарри Уилсона.
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