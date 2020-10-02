«Милан» впервые за 17 лет победил в серии пенальти в еврокубке
В матче плей-офф квалификации португальский «Риу Аве» проиграл итальянскому «Милану». Встреча проходила на стадионе «Риу Аве» в Вила-ду-Конде (Португалия) и завершилась со счётом 2:2 (8:9 в серии пенальти).
Команды нанесли по 12 ударов, вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма совершил один сейв. «Милан» впервые с 2003 года одержал победу в серии пенальти в еврокубках, сообщается в «твиттере» OptaPaolo. 17 лет назад миланский клуб обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов в серии пенальти.
«Милан» вышел в групповой этап Лиги Европы. Португальская команда прекращает участие в еврокубках.
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится 2 октября в Швейцарии. Первый матч этой стадии соревнований запланирован на 22 октября.
УЕФА разрешил допуск 30% зрителей от вместимости стадиона на матчи сборных и еврокубков
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