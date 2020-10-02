«Встретятся два лучших игрока в мире — Роналду и Месси». Недвед о жеребьёвке ЛЧ

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги чемпионов. В группе G туринский клуб встретится с «Барселоной», киевским «Динамо» и «Ференцварошем».
«Матч с «Барселоной» — это большой и захватывающий вызов. Встретятся игроки, которые по-прежнему остаются двумя лучшими футболистами в мире — Роналду и Месси. «Динамо» очень сплоченная команда, с таким опытным тренером, как Луческу, который вошёл в историю в «Шахтёре», и если нам придется зимой ехать в Украину, это будет дополнительным испытанием. Венгры не очень известны в Лиге чемпионов, но, зная венгерский футбол, у них наверняка будет много талантов, и мы должны быть осторожны во всех матчах», — приводит слова Недведа официальный сайт «Ювентуса».
Действующим победителем Лиги чемпионов является «Бавария», которая в финале прошлого сезона обыграла «ПСЖ».
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