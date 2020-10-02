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Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Футбол / Лига чемпионов 0

После матчей квалификации еврокубков Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентом УЕФА.

Напомним, ранее «Краснодар» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв в раунде плей-офф квалификации ПАОК. При этом португальские клубы завершили участие в Лиге Европы – «Риу Аве» проиграл «Милану» в серии пенальти (2:2, 8:9, пен.), а «Спортинг» уступил ЛАСКу (1:4).

В Лиге чемпионов от России выступят «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». В Лиге Европы — ЦСКА. От Португалии в Лиге чемпионов сыграет «Порту», а в Лиге Европы — «Бенфика».

Таким образом, отставание России от Португалии сократилось до 4,4 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания — 81,283
2. Англия — 79,140
3. Италия — 62,010
4. Германия — 61,141
5. Франция — 50,581
6. Португалия— 40,949
7. Россия — 36,549

Рейтинг страны определяется по сумме коэффициентов страны за последние пять сезонов. Итоговое место в этом рейтинге определяет представительство страны в еврокубках через сезон.

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